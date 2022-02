Football - Milan prend la tête, nul entre l’Atalanta et la Juve

L’AC Milan a profité du nul entre Naples et l’Inter Milan (1-1) samedi pour prendre au moins provisoirement la tête de la Serie A grâce à une victoire sans difficulté contre la Sampdoria (1-0), dimanche lors de la 25e journée. Un but rapide de Rafael Leao (8e) a suffi à des Rossoneri maladroits en seconde période pour prendre un point d’avance sur les Nerazzurri (2e), qui comptent toutefois un match en retard.

En confiance après avoir renversé l’Inter (2-1) le week-end dernier, Milan a rapidement pris les devants face à une Samp à la lutte pour le maintien (16e). Malgré l’absence de Théo Hernandez, suspendu (et remplacé par Alessandro Florenzi), les Rossoneri ont encore frappé côté gauche, le couloir de tous les dangers pour leurs adversaires: sur un dégagement aux allures de passe décisive du gardien Mike Maignan, Rafael Leao, en grande forme en ce début d’année, s’est échappé pour repiquer et ouvrir la marque. Après ce départ canon, Milan a tenté de gérer son adversaire du jour sans toutefois parvenir à marquer de second but.