Football : Milan sauve un point contre Sassuolo

Le gardien du Milan AC a arrêté un penalty et son équipe a ainsi pris un point en faisant match nul 0-0.

Domenico Berardi (No 10) n’a pas réussi à tromper Mike Maignan sur penalty.

La fin à 10

Ils ont été particulièrement maladroits à l’image des frappes dévissées de Rafael Leao ou Olivier Giroud. Et ils n’ont pas été très sereins non plus en défense, malgré le retour du pilier Simon Kjaer après neuf mois d’absence depuis sa grave blessure à un genou.