Serie A: Milan a écrasé la Sampdoria

Le champion d’Italie en titre l’a emporté grâce à un triplé d’Olivier Giroud, dont une belle tête décroisée sur un corner tiré en deux temps (23e) puis sur pénalty (29e). L’attaquant français totalise désormais 11 buts marqués en Championnat cette saison. Rafael Leao avait inscrit son 13e but en Serie A en ouvrant le score dès la 9e minute, et Brahim Diaz a aggravé la marque peu après l’heure de jeu (63e) pour les Rossoneri. Fabio Quagliarella avait égalisé en première mi-temps pour la lanterne rouge.

La Cremonese presque reléguée

Le destin de la Cremonese, balayée à domicile par Bologne (5-1), ne tient plus qu’à un fil, avec six points de retard sur la zone de maintien à deux journées de la fin. Sa relégation sera actée dimanche si la Spezia, 17e et premier non relégable, prend au moins un point à Lecce (16e) dans un match capital pour le maintien.