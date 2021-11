Cinéma – Milena Smit: «J’ai été reçue à bras ouverts parmi les «chicas Almodóvar»

Avec l’arrivée de Milena Smit dans le cinéma, «une étoile est née». C’est Pedro Almodóvar qui le dit. Le réalisateur espagnol a choisi cette quasi débutante de 25 ans pour tenir, aux côtés de Penélope Cruz, le haut de l’affiche de «Madres paralelas», son nouveau long métrage qui raconte la rencontre entre deux mères célibataires, une ado et une quadra. Si Almodóvar ne tarit pas d’éloges au sujet de sa jeune recrue, la principale concernée garde les pieds bien sur terre. Preuve qu’il ne se trompe pas à son sujet quand il la décrit ainsi: «Beauté et intelligence émotionnelle». Interview.

En vérité, cela s’est fait assez simplement et confortablement. Ce sont e lles qui m’ont intégrée dès le début. Le fait d’avoir été reçue les bras ouverts parmi les « chicas Almod ó var » , dans cette famille qu’ils ont créée, est un luxe. Par manque d’assurance , on est tenté de se faire tout petit. Mais tout le monde était très attenti f au fait que ça ne m’arrive pas, en me mettant en confiance.

Vous êtes une toute jeune actrice et pourtant vous réussissez, dans ce film, à ne pas rester dans l’ombre d’une mégastar telle que Penélope Cruz. Quel est votre secret?