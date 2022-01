Pépin vestimentaire : Miley Cyrus a frisé le code à la TV américaine

La chanteuse animait une émission spéciale pour le Nouvel-An quand elle a failli perdre son haut en plein direct. Elle ne s’est pas démontée pour autant.

On a bien failli avoir droit à un deuxième «nipplegate» le 31 décembre 2021 en direct à la télévision américaine. Souvenez-vous, en 2004, lors de la mi-temps du SuperBowl, Janet Jackson avait dévoilé un téton en pleine prestation, ce qui avait provoqué un immense tollé dans la puritaine Amérique. On n’est pas passé loin d’avoir droit à la même scène lors d’une émission spéciale de la NBC animée par Miley Cyrus, qui avait innové en juin 2021 avec un streaming en 8D.

Alors qu’elle était en train de chanter, l’Américaine de 29 ans s’est rendu compte que les bretelles de son petit top pailleté étaient en train de lâcher. Un brin gênée et tout en continuant de faire le show, Miley a tenu son haut contre sa poitrine avant de s’éclipser dans les coulisses. Elle en est revenue, trente secondes plus tard, vêtue d’un blazer rouge trop grand pour elle. Tout en chantant, elle a lancé: «Tout le monde va vraiment me regarder maintenant. Je n’ai jamais porté un vêtement qui me cachait autant sur scène.» Lors d’un speech en conclusion de la soirée, Miley a fait une allusion à ce qui lui était arrivé. «L’émission de ce soir était axée sur la flexibilité. Savoir prendre des coups et tirer le meilleur parti des pires circonstances. Cette résilience ne doit pas s’arrêter là. Prenons-la avec nous dans cette nouvelle année. Nous avons tous appris à nous attendre à l'inattendu», a-t-elle dit.