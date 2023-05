Miley Cyrus a battu un record de vitesse sur Spotify

«Certaines fleurs ne fanent jamais. Depuis le 4 mai 2023, «Flowers» de Miley Cyrus est devenu le titre à atteindre le plus rapidement le milliard de streams dans l’histoire de Spotify», a annoncé le service de streaming le 5 mai 2023 sur Instagram. Dans la foulée, la chanteuse a posté sur Twitter «Merci un milliard de fois. Je vous aime». D’après Swissinfo.ch, le précédent record était détenu par Harry Styles et son «As it was». La chanson avait été écoutée 1 milliard de fois après 118 jours.