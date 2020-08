États-Unis

Miley Cyrus: de nouveaux détails sur son album rock

Miley Cyrus continue de teaser sa galette à venir prochainement. Elle a donné des infos sur Instagram.

Les fans de l’Américaine piaffent d’impatience à l’idée d’entendre de la nouveauté de la part de leur idole. Leurs attentes devraient très prochainement prendre fin, du moins si l’on en croit les récents posts de Miley Cyrus sur Instagram . Si la chanteuse n’a pas encore indiqué de date de sortie pour «She Is Miley Cyrus», son huitième album qui aurait déjà dû sortir en 2019, elle a en revanche donné de plus amples détails.

Ceux-ci portent notamment sur le fait que Dua Lipa a collaboré au disque, Miley ayant publié jeudi 6 août 2020 une photo avec la Britannique prise en studio. «Dua a entendu. Vous pas encore», a légendé Cyrus. Le même jour, l’Américaine a également partagé quelques secondes d’un inédit qui sonne très disco. Plutôt surprenant. Depuis le début de l’année, l’Américaine de 27 ans ne cesse de dire à qui veut bien l’entendre qu’elle a pris un virage rock sur cette nouvelle galette. La veille, elle publiait, toujours sur Instagram, un extrait de «Start All Over», morceau résolument rock FM qu’elle avait sorti en 2008. «Rencontrez Miley Cyrus... Une nouvelle fois. Elle arrive. Mais ce sera vraiment elle cette fois», a-t-elle commenté, laissant entendre que la pop de ses productions passées et les clips vulgaires qui l’accompagnaient n’étaient pas forcément de son fait.

Face à cette récente salve promotionnelle, sa communauté a vivement réagi. La majorité de ses followers n’en peut plus d’attendre. «Tellement impatient!», «On veut entendre ce que tu as fait», «Je n’arrive plus à respirer», «Balance le son Miley», peut-on lire parmi les centaines de commentaires différents suscités par les publications de l’ex-enfant star de Disney.