Miley Cyrus en livestream avec un son en 8D

Pop : Miley Cyrus en livestream avec un son à 360 degrés

Le streaming proposé le jeudi 10 juin 2021 à 20 h 30 par la chanteuse sur sa chaîne YouTube ne devrait pas laisser les mélomanes de glace.

Miley Cyrus fait partie des 30 artistes les plus streamés du monde sur Spotify.

Le concert présenté par Miley Cyrus va en bluffer plus d’un. La chanteuse de 28 ans proposera en effet un show avec un son masterisé en 8D, technique qui donnera l’impression que les bruits et les instruments entourent et se déplacent autour de la tête de l’auditeur.