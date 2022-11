8 millions de dollars: Miley Cyrus et Lady Gaga, désormais voisines à Malibu

L’été dernier, Miley Cyrus a vendu sa propriété de Nashville pour près de 15 millions de dollars. Et on comprend désormais mieux pourquoi: la chanteuse de 29 ans repart s’installer à Malibu, où elle a déjà vécu par le passé durant son union avec Liam Hemsworth. Pour son nouveau départ dans la ville côtière de Californie, Miley s’est payée une villa fraîchement rénovée pour 7,9 millions de dollars.

Grand jardin et salle de billard

La propriété date de 1999, mais vient d’être rénovée. Située sur un généreux terrain de 6000 mètres carrés, la villa dispose d’une superficie d’un peu plus de 600 m², de quoi offrir beaucoup d’espace à la jeune femme. Elle comporte six chambres à coucher, autant de salles de bains et un «powder room», c’est-à-dire des toilettes où les dames se retirent pour se repoudrer le nez.

Garde-manger de majordome, piscine et vue sur l’océan

Autre point fort de la nouvelle propriété de Miley Cyrus: entre la spacieuse cuisine et la salle à manger se trouve un «butler’s pantry» («garde-manger pour majordome») servant de pièce de stockage et de préparation des repas. Juste à côté, il y a un autre salon (également avec cheminée) donnant accès à la terrasse avec vue sur l’océan.

Un quartier de célébrités

Dans le jardin, en plus de la vue fantastique, il y a une piscine chauffée, un jacuzzi surélevé et beaucoup d'espace pour les garden-parties et les pool-parties. La villa est essentiellement décorée dans des tons de blanc, ce qui ne correspond peut-être pas tout à fait au style de Miley Cyrus. Il ne serait pas étonnant qu’elle y apporte sa touche personnelle, à l’instar de certaines de ses non moins extravagantes voisines, Lady Gaga et Avril Lavigne.