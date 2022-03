Brésil : Miley Cyrus qualifie son mariage de «désastre»

Durant un concert, la chanteuse a brièvement évoqué son union avec Liam Hemsworth, et elle ne semble pas en garder un très bon souvenir.

Si Miley Cyrus et Liam Hemsworth ont été en couple durant près de huit ans – avec plusieurs ruptures et réconciliations – ils n’ont été mariés que pendant huit mois. Et visiblement, ces quelques mois ont laissé un goût amer à la chanteuse de 29 ans. La star, dont l’avion a récemment dû atterrir en urgence , a carrément qualifié son union de «désastre» lors de l’un de ses concerts au Brésil, le 26 mars 2022.

Miley Cyrus et Liam Hemsworth se sont mis ensemble pour la première fois en juin 2009. Une première rupture a eu lieu en août 2010, suivie d’une réconciliation deux semaines plus tard. Le couple s’est à nouveau séparé en novembre 2010 avant de se redonner une chance en mars 2011 et de se fiancer en juin 2012. Le comédien et la chanteuse ont rompu une troisième fois en septembre 2013. Deux ans plus tard, les deux stars se sont remises ensemble. Leur mariage a eu lieu en décembre 2018. C’est en août 2019 qu’ils ont annoncé la fin de leur histoire.