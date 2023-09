Miley Cyrus secourue par la justice à cause d’un détraqué

Miley Cyrus, qui ne veut plus monter sur scène, peut enfin souffler. Elle a obtenu de la justice une injonction d’éloignement, à l’encontre d’un homme qui la harcèle depuis des années. Selon les documents remis à la justice, la chanteuse affirme qu’un certain Alexander Kardalian, 52 ans, s’est rendu dans sa propriété hollywoodienne à deux reprises, quelques jours après avoir été libéré de prison, rapporte TMZ. On apprend également que, depuis 2018, cet homme lui envoie des lettres dans lesquelles il lui parle de son obsession pour elle. La star ajoute qu’il lui a demandé de l’argent à plusieurs reprises et tenu des propos à connotation sexuelle à son égard.