France – Attaque en 2017 : Militaires renversés: «il a mis un coup de volant vers nous»

Les militaires français renversés en 2017 près de Paris ont témoigné lors du procès du conducteur accusé de tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste.

«Coup de volant en accélérant»

«J’ai vu la voiture arriver, tout doucement, comme une voiture normale. C’est vraiment arrivé à notre hauteur que je le vois mettre un coup de volant en accélérant», raconte Yssa, alors caporal-chef de 25 ans, blessé à la main. À la barre, il se souvient des «cris de douleur» de ses camarades plus gravement touchés: l’un souffre de fractures aux lombaires, un autre d’un pneumothorax et de fractures costales, un troisième, d’une fracture de la clavicule.

Jugé pour terrorisme

Séquelles traumatiques

Les militaires entendus jeudi ont tous dit leur incrédulité quant à cette thèse. «J’ai aperçu les yeux ouverts, j’ai même croisé son regard», affirme Mathias, qui avait décrit aux enquêteurs un homme «de type maghrébin à la peau claire, porteur de lunettes». «Un accident, on s’arrête, ou on tape la première voiture», mais pas une seconde. «Continuer, ramasser tout le monde et partir: il faut être conscient quand même», souligne Yssa.

«Je me voyais enterré»

Toujours militaire aujourd’hui, il confie être plus «renfermé» et «piler» parfois au volant, lorsque la crainte de heurter un pigeon qui s’envole lui rappelle «l’image du choc». Romuald, venu témoigner en uniforme, évoque aussi les séquelles traumatiques de cette attaque. Blessé au genou lors du choc, il reprend rapidement du service, part en opération extérieure, «tient bon», avant de décompenser lors d’une mission au Mali. «Je n’arrivais plus à dormir, je faisais des cauchemars où je me voyais enterré, et ma femme qui montrait ma tombe à mon enfant», raconte-t-il, ayant du mal à retenir ses larmes.