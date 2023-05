Militant écologiste coffré en France: les autorités suisses affirment n’y être pour rien

Une peccadille au casier

Militant pacifique, Lou ne compte qu’une seule inscription à son casier judiciaire pour opposition aux actes de l’autorité et insoumission à une décision de l’autorité. L’activiste avait participé à l’occupation de la place Fédérale fin septembre 2020 et n’avait pas quitté les lieux après les ultimatums de la police cantonale bernoise. Comme de nombreux autres militants, il avait été escorté hors du périmètre et avait été dénoncé à l’autorité compétente. En juin 2021, le Ministère public bernois avait sanctionné Lou d’une peine pécuniaire de 15 jours-amende à 30.- avec sursis pendant deux ans et d’une amende de 200.-