Certains militants qui s’étaient illustrés en multipliant les blocages de circulation motorisée l’an dernier à Lausanne font face aux juges. C’est le cas de l’un d’eux, actif au sein de la Grève du climat et d’Extinction Rebellion, qui vient d’être condamné ce vendredi pour avoir participé aux manifestations sur le pont Bessières, à l’avenue de Rhodanie et à la rue Centrale, rapporte «24 Heures». Le jeune homme de 21 ans a écopé d’une amende de 2000 francs ferme et d’une peine pécuniaire avec sursis.