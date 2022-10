Militant prodémocratie battu devant le consulat de Chine à Manchester

Royaume-Uni : Militant prodémocratie de Hong Kong battu devant un consulat de Chine

La police de Manchester explique qu’en raison de ses craintes «pour la sécurité de cet homme, des agents sont intervenus et ont sorti la victime de l’enceinte du consulat».

La manifestation devant le consulat, dont la police avait été prévenue, s’est déroulée dimanche, le jour de l’ouverture du congrès du Parti communiste à Pékin, qui devrait confier un troisième mandat au président Xi Jinping. Entre 30 et 40 personnes étaient rassemblées de manière pacifique, explique la police de Manchester.

«Peu après 16h (17h en Suisse) un petit groupe d’hommes est sorti du bâtiment et un homme a été tiré dans l’enceinte du consulat et agressé», détaille la police. «En raison de nos craintes pour la sécurité de cet homme, des agents sont intervenus et ont sorti la victime de l’enceinte du consulat.» Ce dernier, âgé d’une trentaine d’années, qui a subi plusieurs blessures, a passé la nuit à l’hôpital.