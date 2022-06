Vietnam : Militante écologiste condamnée à deux ans de prison

Lauréate du «Nobel vert» et opposante aux centrales à charbon, Nguy Thi Khanh avait été arrêtée pour évasion fiscale.

Une célèbre militante écologiste vietnamienne en lutte contre les énergies polluantes a été condamnée à deux ans prison pour «évasion fiscale», a annoncé samedi son organisation. Nguy Thi Khanh, une militante reconnue au niveau mondial pour son activisme dans ce domaine, a été condamnée vendredi à Hanoï, a confirmé un représentant du tribunal sans donner plus de détails. Âgée de 46 ans, elle avait été arrêtée en février et «accusée d’évasion fiscale», selon des médias d’État.

Rare opposante

La militante est l’une des rares voix de ce pays communiste à s’élever contre le recours toujours plus important aux centrales à charbon. Son organisation GreenID, l’ONG environnementale la plus connue du Vietnam, a convaincu le gouvernement de retirer 20’000 mégawatts de capacité de charbon du plan énergétique national d’ici 2030. Son travail lui a valu en 2018 le prix Goldman pour l’environnement, le «Nobel vert». «Au vu de sa contribution à la société vietnamienne et de son travail, le verdict prononcé à l’encontre de Mme Khanh est trop sévère», a déclaré son organisation.