Vevey (VD)

Militants complotistes pris en flagrant délit fin mai

Trois colleuses d’affiches illégales ont été dénoncées à la justice.



Dans la nuit du 26 mai 2020, Police Riviera a été alertée que des individus collaient illégalement des affiches sur du mobilier urbain et des bâtisses au centre de Vevey. Une patrouille est alors intervenue à la rue du Théâtre, où un groupe de personnes a pris la fuite à la vue du véhicule de police. Seules trois femmes ont pu être interceptées. Elles avaient des traces de colle sur elles et étaient en possession de plus de 200 affiches, dont une trentaine avait déjà été collée avant l’arrivée des agents.