Allemagne: Militants d’extrême gauche condamnés pour attaque de néonazis

Quatre militants d’extrême gauche ont été condamnés à de la prison ferme, mercredi, à Dresde, pour des agressions violentes de néonazis et membres de l’extrême droite allemande. La principale accusée, 28 ans, en détention provisoire depuis 2020, a écopé de cinq ans et trois mois de prison. Les trois autres accusés ont, eux, été condamnés à des peines comprises entre 33 et 45 mois de réclusion.