F1 : Militants écologistes jugés pour avoir perturbé le GP de Grande-Bretagne

Le procès de six militants écologistes qui avaient perturbé l’année dernière le Grand Prix de Formule 1 à Silverstone en Angleterre a débuté mercredi, le procureur estimant que les activistes avaient posé un «risque immédiat de préjudice grave».

Le 3 juillet 2022, alors que la course du Grand Prix de Grande-Bretagne était neutralisée après un grave accident, plusieurs personnes avaient «tenté», selon la Fédération internationale de l’automobile, de s’introduire sur la piste. L’opération avait été revendiquée par le groupe d’activistes «Just Stop Oil», qui multiplie depuis des mois les actions coup de poing au Royaume-Uni pour réclamer l’arrêt de l’exploration des énergies fossiles dans le pays.

«Il y avait clairement un risque immédiat de causer un préjudice grave. Il est évident qu’ils auraient pu être heurtés par des véhicules à toute vitesse», a estimé le procureur Simon Jones devant le jury du tribunal de Northampton (centre de l’Angleterre). «Leurs actions ont également mis en danger les pilotes et les commissaires de route.» Les six accusés ont plaidé non coupables des charges de nuisance publique qui leur sont reprochées. Le procès doit durer deux à trois semaines.