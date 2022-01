Genève – Militants écolos acquittés en appel

Joli cadeau de Noël en différé pour quatorze militants du climat. Dans deux arrêts datés du 17 et du 23 décembre, mais notifiés le 17 janvier, la Chambre pénale d’appel et de révision a acquitté les participants à deux manifestations non autorisées. L’une s’était déroulée en septembre 2019 devant une succursale du Crédit suisse à Genève. Plusieurs militants avaient participé à une mise en scène, cagoulés afin de protester contre les investissements de la banque dans les énergies fossiles. La deuxième affaire concerne un sit-in de quelque 200 personnes à la fin de la Grève du climat de mars 2019 après qu’un cortège sauvage a été empêché d’atteindre l’Hôtel-de-Ville.

Liberté de réunion sacrée

Politique pénale décriée

Dans les deux affaires, les juges ont souligné le caractère pacifique et peu gênant des manifestations et le fait que les déguisements ne visaient pas à empêcher une identification par la police. Pour les défenseurs des militants acquittés, Me Olivier Peter et Me Raphaël Jakob, ces deux arrêts démontrent que «la politique pénale du Ministère public, visant à amender les manifestants pacifiques pour leur seule participation à des manifestations non autorisées, est grossièrement contraire au droit international». La coordination genevoise pour le droit de manifester a dénoncé quant à elle «un problème structurel qui restreint illicitement la liberté de réunion».