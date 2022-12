Genève : Militants perchés sur la chaise cassée condamnés

En marge d’une grève du climat l’automne dernier, trois militants du collectif Breakfree s’étaient hissés sur la chaise cassée des Nations pour allumer des fumigènes. Un geste symbolique qui n’a pas plu au Ministère public. La femme et les deux hommes ont écopé de 2450 francs d’amende, via ordonnance pénale, pour avoir enfreint la loi sur les explosifs et abandonné des ordures sur place. Une sanction contestée par les activistes qui ont dû répondre de leurs actes vendredi.