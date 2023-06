Milky Chance donne dans la pop actuelle avec Living In A Haze

Milky Chance, formé par les copains d’école Clemens Rehbein et Philipp Dausch, a publié le 9 juin 2023 «Living In A Haze». Ce quatrième disque des Allemands, auteurs de l’énorme tube «Stolen Dance», sorti en 2013 et qui affiche 1,2 milliard de streams sur Spotify, sonne très pop. «Il y a beaucoup de niveaux sur cet album. Il y a des mélodies rapides et dansantes comme dans nos disques précédents, mais aussi un morceau comme «Frequency of Love», qui est une sorte de ballet électronique plus profond», a détaillé Philipp au «Journal de Montréal».