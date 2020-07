il y a 1h

Genève

Mille bottes de foin s’embrasent à Avully

Les sapeurs pompiers de la Ville de Genève, épaulés des volontaires de trois communes, sont intervenus jeudi soir pour éteindre un feu dans une grange.

de Lucie Fehlbaum

Incendie Un hangar rempli de foin s’est embrasé à Avully. Service Incendie Secours

«Nous sommes partis à 23h55 mais les centrales d’alarme des pompiers et de la police ont reçu des appels jusqu’à 5h du matin.» Par vent d’ouest jeudi soir, un hangar rempli de foin s’est embrasé, propageant des odeurs de fumée depuis Avully jusqu’à Meyrin et au Grand-Saconnex. Sur place, chemin des Meurons, 25 sapeurs-pompiers professionnels sont intervenus, renforcés par 21 volontaires des communes d'Avully, Avusy et Chancy. Dans le hangar, 2000m³de foin se sont embrasés. L’herbe était destinée à nourrir les vaches. Dix lances et deux canons à eau sont venus à bout des flammes, mais 24h sont encore nécessaires pour boucler l’opération.

Jus de foin

Une opération s’avère particulièrement chronophage: diluer le jus de foin. Cette substance, une infusion d’eau et de foin, s’est écoulée dans le Nant de Couchefatte. «Il s’agit de matière organique qui fixe l’oxygène, explique le lieutenant Nicolas Millot, officier de communication. Cette pollution est néfaste pour la faune et pour le Nant. La police de l’eau surveille la mise en place des mesures. Nous avons placé un tuyau à quelques centaines de mètres du sinistre pour injecter de l’eau directement dans le cours d’eau et diluer le jus de foin.»

Sécheresse

L’enquête de la police déterminera les causes de l’incendie. Le lieutenant Nicolas Millot rappelle, à l’approche du premier août, que les sols et les terrains sont extrêmement secs et ce malgré les pluies.