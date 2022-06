Mille fonctionnaires malades par jour: Genève dit stop aux absences

Genève est le champion suisse des absences de fonctionnaires. «La situation est très préoccupante», note Nathalie Fontanet. La conseillère d’Etat a annoncé ce mercredi le lancement d’un plan ad hoc, alors que le taux d’absences maladie (hors accidents et prénatalité) atteint à ce jour 5,4%. Le chiffre ne cesse de grimper et dessine, avec d’autres, un tableau inquiétant. Chaque jour, plus de 1000 employés (sur les 19’000 que compte le petit Etat) manquent à l’appel pour raisons de santé. Et le taux d’absence (maladie et accident) du seul personnel administratif genevois pulvérise la moyenne suisse (6% contre 3,5%).

Le fléau des absences de longue durée

Plan «pas du tout agressif»

Le plan du Conseil d’Etat n’est cependant «pas du tout agressif», juge l’élue. Il s’agit de demander treize postes au Parlement pour embaucher des spécialistes capables d’analyser les raisons des absences – qui concernent davantage les employés des classes salariales inférieures à 18, ceux qui ont plus de 50 ans, ceux qui travaillent dans un service exposé et les femmes. Ils seront aussi chargés d’améliorer la détection des risques, le suivi des malades, et de mieux soutenir les personnes présentes, «qui sont souvent oubliées». Le service de santé, qui n’emploie que 11,8 personnes (pour 23’000 collaborateurs sous gestion), serait aussi renforcé.

«Ne rien faire coûtera plus cher»

Le Conseil d’Etat va donc demander au Parlement de débloquer 2,3 millions par an jusqu’en 2024, mais Nathalie Fontanet y voit un investissement: le but est de ramener le taux d’absences maladie à 4,4% d’ici 2026 et leur coût de 100 millions par an à 90-95 millions. Dit autrement, à ce jour, 1500 fonctionnaires manquent plus de nonante jours par an pour cause de maladie. L’Etat veut faire tomber ce chiffre à 1300. «Si on ne fait rien, ces absences nous coûteront 2 millions de plus chaque année», plaide la conseillère d’Etat.