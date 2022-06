Ville de Genève : Mille signatures pour des terrasses ouvertes plus tard

Une pétition réclame un allongement des horaires en terrasse, le jeudi soir. En raison des nuisances sonores, la Ville a imposé récemment une fermeture à minuit.

Selon la Fédération des bars, restaurants et monde de la nuit, «les gens ont un sentiment de ras-le-bol, d’autant plus que cette loi tombe le premier été après le Covid!» Elle estime aussi que les jeudis, soirs de nocturnes dans les commerces, les employés finissent leur travail plus tard et ont, du coup, moins de temps pour sortir. La Ville n’entend cependant pas rétropédaler. Selon la maire Marie Barbey-Chappuis, la mesure constitue déjà un compromis: «Les habitants voulaient une fermeture entre 22h et 23h, tous les jours.» En 2015, une étude cantonale avait révélé que 43% des Genevois souffraient des nuisances sonores.