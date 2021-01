Armin van Buuren : Mille titres pour le 1000e épisode de son émission radio

Armin van Buuren, figure de la musique électronique, a compilé une impressionnante playlist pour célébrer un cap important de son émission, «A State of Trance».

Lancé en mars 2001, «A State of Trance», radio show hebdomadaire du DJ néerlandais diffusé depuis dans le monde entier, souffle en 2021 non seulement ses vingt bougies, mais aussi son 1000e épisode. De quoi donner envie à Armin van Buuren de marquer le coup. Le DJ, figure de la musique électronique, et surtout de la trance, s’est replongé dans les archives sonores de son émission.