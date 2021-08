Motoyclisme - Miller détrône Quartararo en essais libres 3

On remarquera également la belle performance du futur retraité italien Valentino Rossi (Yamaha-SRT), 7e à 265/1000, et la 10e position à 395/1000 de Marc Marquez (Honda).

Tombé à plus de 270 km/h en EL1 vendredi, l’Espagnol a souffert d’une conséquence inattendue: il a dû faire nettoyer ses yeux, dans lesquels du sable était entré, puis les garder fermés autant que possible dans la soirée.

Savadori forfait

Silverstone, l’un des circuits les plus longs et les plus rapides du calendrier, n’était pas au programme en 2020 à cause de la pandémie de Covid-19 mais revient cette année à guichets fermés.