Motocyclisme: Miller intouchable, Quartararo comptabilise

On imaginait volontiers qu’après les qualifications jouées dans des conditions d’adhérence particulières, on aurait droit à deux GP en un, ce dimanche sur le circuit du «Mobility Resort Motegi». Une course, devant, pour la victoire et les premiers accessits, une seconde un peu plus loin pour les quatre hommes encore en lice pour le titre: Aleix Espargaró (6e sur la grille), Fabio Quartararo (9e), Francesco Bagnaia (12e) et Enea Bastianini (15e).



Ce qu’on ne pouvait pas deviner c’est que dès son tour de chauffe, Aleix Espargaró allait connaître un souci électronique sur son Aprilia, l’obligeant à rentrer à son stand pour prendre sa moto de réserve (16e, hors des points). On ne pouvait pas plus imaginer que Bagnaia, longtemps en bagarre avec Bastianini, allait commettre l’irréparable dans le dernier tour en attaquant Quartararo – il s’en est fallu de quelques centimètres pour que le Français ne soit une victime collatérale de cette attaque. Résultat: huitième du GP du Japon, Quartararo augmente son avance au championnat (18 points sur Bagnaia, 25 sur l’aîné des frères Espargaró), à quatre GP de la fin.