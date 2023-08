Le milliardaire Pierre Castel à nouveau rattrapé par le fisc genevois

Pierre Castel est l’un des hommes les plus riches de Suisse et de France, selon les classements établis par différents magazines économiques.

Pierre Castel a cofondé le Groupe Castel, qui possède notamment le réseau de cavistes Nicolas et plusieurs marques de vin (Baron de Lestac, Kriter, Listel, etc.). Cet homme de 96 ans s’était établi à Genève en 1981, où il avait vécu jusqu’en 2011 avant de rejoindre le Valais. Il était longtemps passé sous les radars du fisc, notamment car il s’était annoncé au bout du lac en utilisant son deuxième prénom, Jésus; mais aussi car un montage financier complexe laissait penser qu’il n’était plus à la tête du groupe qu’il avait fondé.