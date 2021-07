États-Unis : Millicent Simmonds future héroïne de «True Biz»

L’actrice de 18 ans incarnera une adolescente sourde dans l’adaptation d’un livre écrit par l’auteure malentendante Sara Novic.

Millicent, qui a perdu l’audition à l’âge de 1 an après une surdose médicamenteuse, a à cœur de défendre la communauté des sourds et ce rôle dans «True Biz» la ravit. «Dès que j’ai lu le livre, j’ai su qu’il fallait que je saute sur l’occasion de collaborer avec une créatrice sourde sur un projet proposant une perspective authentique et nouvelle sur la communauté sourde», a déclaré l’actrice au site américain.