Gstaad (BE) : Millie Bobby Brown passe ses vacances en Suisse

La star de «Stranger Things» a posté des photos sur son compte Instagram. On la découvre avec son petit ami dans la région de Gstaad (BE).

Le dernier post Instagram en date de Millie Bobby Brown montre que la star de «Stranger Things» – dont la saison quatre «plus gore violente et horrifique» a dépassé le milliard d’heures visionnées sur Netflix – s’offre actuellement des vacances en Suisse, et plus précisément dans l’Oberland bernois.