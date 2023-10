Millie Bobby Brown est prête pour la fin de Stranger Things

L’actrice est revenue sur les critiques qu’elle a subies à l’âge de 13 ans. IMAGO/NurPhoto

À l’inverse de Sadie Sink, Millie Bobby Brown est prête à faire ses adieux à «Stranger Things», dont le tournage de l’ultime saison débutera une fois la grève des acteurs à Hollywood terminée. Comparant la situation à l’obtention d’un diplôme de fin d’études, l’actrice de 19 ans a déclaré au magazine «Glamour»: «Quand vous êtes prêt, vous vous dites: «D’accord, faisons-le. Attaquons cette dernière année. Sortons d’ici.» «Stranger Things me prend beaucoup de temps à filmer et m’empêche de créer des histoires qui me passionnent. Je suis donc prête à dire «merci et au revoir», a précisé celle qui a sorti un livre.

La Britannique ne s’est pas arrêtée là. Elle est aussi revenue sur les différentes critiques qu’elle a subies lors des tournées de promotion. «J’ai été pénalisée pour avoir trop parlé, trop partagé et pour avoir été trop bruyante. On m’a accusée d’essayer de voler la vedette aux autres acteurs. Des adultes m’ont traitée d’idiote, de stupide et de sale gosse», a-t-elle listé.

Si cela l’a affectée à l’époque – au point qu’elle essayait au maximum «de rester silencieuse et de parler uniquement quand on le [lui] demandait», aujourd’hui Millie Bobby Brown retient surtout que la série lui a «donné les outils et les ressources nécessaires pour devenir une meilleure actrice». Et si elle n’en fera pas le deuil, c’est parce que «personne ne meurt. Quand la série sera terminée, je pourrai encore voir ces gens.»