Millie Bobby Brown se lance dans l’écriture

Après la comédie, Millie Bobby Brown se lance dans la littérature. Dans une vidéo postée sur Instagram, vendredi 24 mars 2023, l’actrice de «Stranger Things» a annoncé à ses fans qu’elle avait écrit son tout premier roman, intitulé «Nineteen Steps». «Cela a été un projet très spécial pour moi. L’histoire est inspirée de faits réels et de ma propre famille. J’espère vraiment que vous trouverez le véritable esprit d’amour et de force dans «Nineteen Steps» et j’ai hâte de le partager avec vous», a confié l’artiste qui a été victime de harcèlement .

Et la Britannique de 19 ans, qui a passé des vacances en Suisse, d’en dire un peu plus sur le scénario du livre: «C’est un roman historique sur une femme étonnante et courageuse de 18 ans appelée Nellie Morris. Elle vit avec sa famille à Bethnal Green, dans l’est de Londres, alors que la Seconde Guerre mondiale fait rage autour d’elles. Lorsqu’un accident tragique se produit une nuit lors d’un raid aérien, les conséquences sont catastrophiques et la vie ne sera plus jamais la même pour Nellie.»