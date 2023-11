Millie Bobby Brown va combattre un dragon maléfique

Millie Bobby Brown et les créatures maléfiques, c’est une histoire d’amour. Après son rôle de Onze dans «Stranger Things», série où elle affronte des monstres du Monde à l’envers, la comédienne va devoir faire face à un dragon dans «La Demoiselle et le dragon», également sur Netflix. La bande-annonce de ce long métrage réalisé par l’Espagnol Juan Carlos Fresnadillo vient d’être diffusée. Les premières images ne sont pas sans rappeler l’univers sombre et moyenâgeux de «Game of Thrones». Et pas qu’à cause de la présence d’un dragon.