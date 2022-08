États-Unis : Millie Bobby Brown va commencer l’université

«Ce programme est conçu pour fournir aux étudiants des connaissances pratiques et théoriques sur le développement humain et sur celui des familles ainsi que des compétences pour travailler avec des enfants et des adultes», décrit l’université. Millie Bobby Brown, elle, a résumé dans «Allure», magazine dont elle fait la couverture de l’édition de septembre 2022: «Grâce à ce cursus, je vais apprendre à comprendre le système et à comment aider des jeunes». Celle qui est ambassadrice de bonne volonté auprès de l’Unicef a ajouté que «toutes les jeunes femmes méritaient de pouvoir suivre des études». «De plus, les jeunes du monde entier méritent d’avoir les mêmes droits et méritent d’aimer qui ils veulent. Soyez les personnes que vous voulez être et réalisez les rêves que vous voulez réaliser», a-t-elle martelé.