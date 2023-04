Millie Bobby Brown va se marier

«Je t’ai aimé durant trois étés, chéri, maintenant je les veux tous», a écrit la comédienne en légende d’une photo en noir et blanc où on la voit, aux anges, dans les bras de l’Américain de 20 ans, tout aussi radieux qu’elle. On remarque sur le cliché que la Britannique, qui se lance dans l’écriture, porte une magnifique bague à son annulaire gauche. Jake, de son côté, a également communiqué la nouvelle. Sur Instagram, il a publié deux photos de Millie. Il les a légendées d’un simple «Pour toujours».