Stranger Things: Millie Bobby veut écrire un épisode

«Stranger Things» : Millie Bobby Brown veut un épisode musical pour la fin

L’actrice britannique aimerait pouvoir pousser la chansonnette pour conclure «Stranger Things» et elle est même prête à écrire le scénario.

Millie Bobby Brown est comme tous les fans de «Stranger Things»: elle adorerait connaître le scénario de la 5e et dernière saison de la série qui a dépassé le milliard d’heures visionnées. Bien qu’elle en soit l’une des stars, elle ignore tout de ce que les frères Duffer réservent aux personnages. Et il y a une bonne raison à cela. «Ils ne veulent rien me dire parce que j’ai tendance à un peu trop l’ouvrir», a-t-elle dit à «Total Film».