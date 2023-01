France voisine : Milliers d’appels malveillants: il prend huit mois avec sursis

Il a par ailleurs l‘interdiction d’entrer en contact avec sa victime, de paraître sur son lieu de travail et près de son domicile. La justice lui a même défendu de paraître à Annecy. En effet, en plus de ses coups de fils malveillants, l’homme a aussi traqué son ex-compagne. Il était parfois présent sur le parking de la boulangerie ou caché dans un buisson, près de son lieu de travail. La plaignante l’a aussi vu dans l’immeuble où elle réside et même en planque devant la maison de ses parents. Elle a aussi évoqué des gestes obscènes et des insultes hurlées en pleine rue. Outre sa peine de prison, le harceleur devra également s’acquitter de 2000 euros de dommages et intérêts, pour préjudice moral.