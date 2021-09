Genève : Milliers de francs volés à des passantes dans la rue

Soupçonnées de plusieurs vols à l’astuce, deux femmes ont été arrêtées. Les montants dérobés étaient importants.

Le butin amassé dans la rue par des voleuses présumées, entre le 14 et le 21 septembre derniers, se monte à des milliers de livres sterling et de francs suisses. Suite à plusieurs plaintes et grâce notamment à des images de vidéosurveillance, elles ont finalement été arrêtées et prévenues de vol, tentative de vol ainsi que d’infractions à la loi sur les étrangers.