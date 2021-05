Grande-Bretagne : Milliers de manifestants pro-Palestiniens à Londres

Les manifestants se sont rassemblés à la mi-journée à Marble Arch, à côté de Hyde Park, d’où ils se sont dirigés vers l’ambassade d’Israël en brandissant des drapeaux palestiniens.

Cette manifestation était organisée sur fond d’une escalade militaire ces derniers jours entre Israël et le mouvement palestinien Hamas. AFP

Des milliers de personnes ont manifesté samedi dans le centre de Londres en soutien au peuple palestinien, appelant le gouvernement britannique à intervenir pour faire cesser l’opération militaire israélienne. Les manifestants se sont rassemblés à la mi-journée à Marble Arch, à côté de Hyde Park, d’où ils se sont dirigés vers l’ambassade d’Israël, de l’autre côté du parc, brandissant des drapeaux palestiniens et des pancartes demandant de «libérer» les territoires palestiniens.

«Il est essentiel que le gouvernement britannique prenne des mesures immédiates», ont déclaré les organisateurs, parmi lesquels la coalition Stop the War, l’association musulmane du Royaume-Uni, l’organisation Palestine Solidarity Campaign et la Campagne pour le désarmement nucléaire. «Il ne doit plus permettre que les violences brutales contre le peuple palestinien et son oppression par Israël restent impunies», ont-ils ajouté, dénonçant les frappes ayant tué des civils à Gaza comme des «crimes de guerre». «Le gouvernement britannique est complice de ces actes aussi longtemps qu’il offrira un soutien militaire, diplomatique et financier à Israël», ont aussi estimé les organisateurs.

Cette manifestation était organisée sur fond d’une escalade militaire ces derniers jours, inédite depuis 2014, entre Israël et le mouvement palestinien Hamas, dans et autour de la bande de Gaza, et de violences dans des villes israéliennes mixtes arabes et juives.

En dépit de l’intensification des efforts diplomatiques pour tenter de mettre fin aux combats, l’armée de l’air israélienne a frappé plusieurs sites dans l’enclave côtière dans la nuit de vendredi à samedi, tandis que près de 300 roquettes ont à nouveau été lancées depuis Gaza en direction d’Israël, selon l’armée.

Le dernier bilan des autorités palestiniennes fait état de 139 morts, parmi lesquels 39 enfants et 1.000 blessés dans les bombardements israéliens sur la bande de Gaza depuis lundi. En Israël, plus de 2300 roquettes ont été lancées sur le territoire israélien depuis lundi, tuant 10 personnes, parmi lesquelles un enfant et un soldat, et faisant plus de 560 blessés, selon les secours.