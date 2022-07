Thalys – milliers de passagers bloqués: «le niveau de médiocrité est extrême!»

France-Belgique : Des milliers de passagers bloqués: «le niveau de médiocrité est extrême!»

La situation revenait progressivement à la normale samedi pour la circulation des Thalys entre la France et la Belgique, interrompue vendredi à cause d’un choc avec un animal.

Le trafic Thalys a été très perturbé le soir du vendredi 29 juillet 2022. AFP

«Cela va beaucoup mieux, la situation se rétablit progressivement», a indiqué une porte-parole de Thalys samedi. «À la suite de l’incident d’hier, des perturbations sont encore à prévoir ce jour», indiquait samedi matin le site de la compagnie, mais le lien devant permettre d’avoir des informations en temps réel conduisait les voyageurs sur une page d’erreur.

Milliers de passagers bloqués

Des milliers de passagers sont restés bloqués dans des trains jusque tard dans la soirée vendredi, ou ont dû attendre un train qui n’est jamais parti. À Paris et Bruxelles, les clients se sont vu proposer de rentrer chez eux en taxi, de dormir à l’hôtel ou dans des rames Thalys restées en gare, a indiqué la porte-parole.

Entre 700 et 800 personnes ont ainsi passé la nuit à Bruxelles-Midi dans le Thalys, selon la porte-parole. D’autres ont fait de même à Paris, mais Thalys et la SNCF – son actionnaire majoritaire – étaient samedi incapables de dire combien. Dans la matinée, les trains accusaient entre 10 et 50 minutes de retard Gare du Midi à Bruxelles, a constaté l’AFP sur place.

Manque de communication

«On peut comprendre qu’il y ait des accidents. Ce qu’on reproche à Thalys, c’est le manque de communication. C’est “débrouillez-vous”, il n’y a pas d’interlocuteur», déplore une passagère. «On va réclamer une compensation», indique un autre passager, regrettant aussi de n’avoir pu joindre personne chez Thalys. «On était seuls pour trouver les solutions!»

Quatre heures d'attente pour rien

Un journaliste de l’AFP en partance pour Amsterdam a ainsi attendu, en vain, pendant quatre heures vendredi soir, gare du Nord à Paris. Il n’a pas voulu attendre davantage pour récupérer un bon de taxi, est rentré chez lui et est revenu à 6h du matin pour sauter, sans billet, dans un train.

Malgré un retard de plus d’une heure au départ, le voyage s’est bien passé jusqu’à Bruxelles, raconte-t-il, «recroquevillé entre deux valises». Mais les voyageurs des deux rames qui continuaient vers les Pays-Bas ont dû se serrer dans une seule à Bruxelles, tandis que le train prenait de plus en plus de retard.

«Le niveau de médiocrité est extrême!»

«On est devant une incompétence folle», s’emporte Thimothé, un étudiant en école de commerce de 23 ans voyageant debout depuis le changement à Bruxelles. Arrivé une heure en avance vendredi pour prendre un train qui n’était jamais parti à 17h25, il a attendu jusqu’à 22h30, n’ayant récupéré qu’une bouteille d’eau. Des gens dormaient dans le train quand il est revenu samedi à 5h40, raconte-t-il.

«Ce qui est frustrant c’est que Thalys n’a pas donné d’informations. Qu’il y ait un problème de train, OK. Mais les employés sur place disaient des approximations», se plaint-il. «C’est honteux, on paye super cher et on a une prestation inadmissible. Le niveau de médiocrité est extrême!»

Choc avec un animal

Un animal avait été heurté par un train en provenance de Bruxelles vendredi à 15h55, à la hauteur de Tournai (ouest de la Belgique). «Il y a eu un dégagement de fumée et ce heurt a engendré un problème technique sur la motrice qui a nécessité l’arrêt du train et la coupure de l’électricité», a raconté une porte-parole à l’AFP.

