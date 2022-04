Genève: Milliers de personnes privées d’électricité

Genève : Des milliers de personnes privées d’électricité

Un court-circuit a provoqué une coupure de courant dans plusieurs quartiers du centre-ville pendant une heure, dimanche soir.

«J’étais en train de me brosser les dents quand, tout d’un coup, je me suis retrouvée dans le noir, raconte Fernanda, qui habite juste en face du parc d’Uni Mail. Ensuite, j’ai vu plein de gens sur leur balcon et à leur fenêtre, avec des bougies ou la torche de leur smartphone.» Une panne d’électricité a en effet touché 3800 appartements ou entreprises clients des Services industriels de Genève (SIG), dimanche soir à Plainpalais et dans le quartier Praille-Acacias-Vernets, au centre-ville.