Genève : Milliers de petits marcheurs pour les droits des enfants

«Nous sommes fiers de voir que les écoliers du Grand Genève et leurs familles s’engagent ainsi, d’autant que le droit à l’éducation en Inde est de plus en plus bafoué», a souligné Christophe Roduit, secrétaire général de TdH. Avant la marche, l’organisation avait sensibilisé 30’000 élèves du canton et de France voisine à cette problématique. Terre des hommes collabore avec huit partenaires locaux dans le sous-continent indien, où aujourd’hui, 36’500 enfants bénéficient des activités d’éducation, de protection et de participation mises en place par la fondation. Cette dernière organise par ailleurs une marche digitale, afin de poursuivre la récolte de fonds, comme elle l’avait fait durant la pandémie.