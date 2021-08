Brésil : Milliers d’indigènes en marche vers la Cour suprême pour leurs terres

Des milliers d’indigènes en tenue traditionnelle ont manifesté mercredi à Brasília où la Cour suprême devait rendre un jugement crucial sur leurs terres ancestrales.

Quelque 6000 membres de 170 tribus, beaucoup portant des coiffes en plumes et brandissant des arcs et des flèches, sont partis vers le siège de la plus haute juridiction brésilienne, espérant faire pression sur ses 11 juges. Il s’agit de la plus importante manifestation d’indigènes jamais organisée au Brésil, selon l’Association des peuples indigènes du Brésil (Apib) qui coordonne la mobilisation.