Allemagne : Millionnaire, il quitte Zalando jugeant la carrière de sa femme prioritaire

Rubin Ritter, l’un des codirigeants de l'enseigne Zalando quittera le premier groupe européen du prêt-à-porter en ligne en 2021 pour laisser «la priorité» à la carrière de sa femme. L’homme a gagné 39 millions d’euros en revendant quelque 600’000 actions de l’entreprise.

Un des co-dirigeants de l’enseigne Zalando quittera le premier groupe européen du prêt-à-porter en ligne en 2021 pour «donner une nouvelle direction» à sa vie et laisser «la priorité» à la carrière de sa femme.

«Je pense qu’il est temps de donner à ma vie une nouvelle direction» a expliqué M. Ritter, qui dirige depuis 2010 l’entreprise aux côtés de Robert Gentz et David Schneider, cité dans un communiqué. «Ma femme et moi nous sommes mis d’accord pour que ses ambitions professionnelles soient la priorité dans les prochaines années.»

Au sein d’un directoire entièrement masculin, M. Ritter était responsable de la stratégie et de la communication.

Depuis sa fondation en 2008, la start-up Zalando est devenue le premier groupe européen de la vente en ligne de vêtements, avec plus de 35 millions de clients actifs dans 17 pays, 14.000 employés et 1,85 milliard d’euros de chiffre d’affaires au troisième trimestre 2020, en hausse de 22% sur un an.