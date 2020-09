Slovaquie : Millionnaire jugé non-coupable du meurtre d’un journaliste

Un tribunal slovaque a estimé qu’il n’était pas possible de prouver que l’homme d’affaires Marian Kocner avait bel et bien commandité l’assassinat d’un reporter en 2018.

Le richissime homme d’affaires Marian Kocner accusé d’avoir commandité le meurtre d’un journaliste d’investigation en février 2018 a été jugé jeudi non coupable de ce crime par le tribunal de Pezinok (ouest). Cette affaire avait bouleversé la Slovaquie.

«Le crime a été commis mais il n’a pas été prouvé que Marian Kocner et Alena Zsuzsova ont ordonné le meurtre», a déclaré la juge Ruzena Sabova qui présidait la cour. «Le tribunal acquitte donc les accusés», a-t-elle déclaré, en ajoutant que M. Kocner était condamné à une amende de 5000 euros pour détention d’armes non autorisée, 60 balles ayant été trouvées à son domicile.

Jan Kuciak et de sa fiancée Martina Kusnirova, âgés tous deux de 27 ans, ont été abattus à leur domicile lors d’une exécution de type mafieux après que Kuciak eut écrit plusieurs articles sur la corruption haut placée et les relations de Marian Kocner avec des responsables politiques du pays.

Deux condamnations

Le double meurtre a plongé le pays de 5,4 millions d’habitants dans la crise et a déclenché les plus grandes manifestations de rue depuis la chute du communisme. Le Premier ministre de l’époque, Robert Fico, a été contraint de démissionner en mars 2018 et a été remplacé par son adjoint du parti populiste de gauche Smer-SD, Peter Pellegrini.