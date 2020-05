Actualisé il y a 13h

Vaud – «Crédits covid»

Millions détournés: frauder paraît facile, passer inaperçu un peu moins

Des entreprises sont soupçonnées d’avoir menti pour obtenir de gros crédits avant d’envoyer l’argent à l’étranger. Un homme a été placé en détention.

de Yannick Weber/ATS

Les transferts d’argent à l’étranger ont éveillé les soupçons. Keystone / Image prétexte

La Confédération l’avait avoué: octroyer des prêts d’urgence aux entreprises touchées par un manque de liquidités, sans contrôle poussé en amont et sans bureaucratie, risquait d’ouvrir la porte aux abus. C’est ce qui s’est produit dans le canton de Vaud, où un cas de fraude massive est suspecté. Le préjudice se chiffre en millions, précise le Ministère public vaudois.

Une opération de police, mardi dernier, a permis de mettre la main sur plusieurs suspects dans les locaux de plusieurs entreprises. Un homme est, depuis, gardé en détention. Secret de l’instruction oblige, le procureur Anton Rüsch se limite à dire que «plusieurs types de sociétés sont concernées, plutôt des PME».

Fonds virés à l’étranger

Tous de nationalité suisse et d’origine turque, les fraudeurs présumés auraient menti aux banques octroyant les prêts pour obtenir de plus gros montants que ce qui leur était permis d’emprunter (lire encadré). En plus d’avoir touché des sommes indues, c’est aussi l’usage qu’ils en ont fait qui pose problème.

«Il leur est reproché d'avoir employé les fonds à d'autres fins que pour les besoins courants des entreprises bénéficiaires. Plus de 1,5 million de francs semblent avoir été transférés à l'étranger. Des mesures ont été prises afin d'en permettre le rapatriement», note encore le Ministère public. Ce sont ces manoeuvres qui ont éveillé les soupçons d’une banque. Celle-ci a alerté la Confédération, qui elle-même a saisi la justice vaudoise, dont l’enquête a mené à la descente de police.

Octroi très facile et rapide Obtenir un «crédit Covid» est très facile, et la Confédération et les banques ne manquent d’ailleurs pas de le signaler. «Les crédits d’un montant inférieur ou égal à 500’000 francs sont versés très rapidement et sans formalités excessives», lit-on sur le site où sont faites les demandes. Le but est surtout d’éviter aux entreprises, parfois en situation d’urgence, de devoir attendre des contrôles poussés qui retarderaient l’octroi du crédit. Il suffit aux entreprises de remplir un formulaire, ce qui prend «environ 10 minutes». Elles peuvent demander un montant représentant 10% de leur chiffre d’affaires de l’an dernier. Dans le cas vaudois, les entrepreneurs auraient gonflé ces données pour tromper les banques.

Un processus de contrôle

Au début de la crise, il fallait choisir: octroyer des prêts d’urgence et renoncer à des contrôles en amont, tout en acceptant le risque d’abus, ou être plus bureaucratique, tout en acceptant le risque de faillites d’entreprises à court de liquidités. Et si la première option a été retenue, il n’a jamais été question de laisser courir les fraudeurs. «Les tricheurs, nous les trouverons et ils seront sanctionnés», déclarait dans «Le Temps» le chef du secteur Politique PME du Secrétariat à l’économie.

Les banques octroient les crédits très rapidement mais des vérifications sont tout de même menées avant de verser l’argent: il faut que les entreprises qui se manifestent subissent une baisse de chiffre d’affaires, qu’elles ne soient pas en procédure de faillite et, surtout, qu’elles n’aient pas déjà demandé un crédit à une autre banque. Mais une fois le prêt réalisé, d’autres mesures sont encore prises a posteriori. C’est notamment le travail du Contrôle fédéral des finances, qui recoupe les demandes de crédit avec les données fiscales. Il s’agit là, surtout, de contrôler que les entreprises n’ont pas menti pour obtenir un montant plus élevé que celui auquel elles peuvent prétendre, comme dans le cas vaudois.