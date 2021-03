Comment Rose-Marie Probst a-t-elle pu autoriser des prélèvements quasi hebdomadaires de 25’000 fr., durant plus de trois ans, sans se poser de questions? Pour la défense, elle est aussi coupable que le caissier. «Je suis montée dans un train qui était déjà en marche et j’ai fait confiance. Les mots de Me Clerc ont été très durs et je suis profondément blessée. Si je me suis engagée, c’est pour rendre service à la collectivité. Je n’aurais jamais imaginé une chose pareille», commente la syndique.