Milvignes (NE): Diffuser les portraits de malfrats sur le net n’est pas légal

«Lors du constat, les policiers qui étaient là ont bien vu que je mettais les photos sur Facebook. Ils ne m’ont rien dit.» Stéphane Agrippa explique cette mise au pilori de la sorte: «J’ai fait ça avant tout de manière préventive. Ce n’est pas très habile, j’en conviens, mais c’est pour permettre aux autres commerçants de se montrer vigilants si ces gars traînent près de chez eux. Chez moi, ils ont certainement reconnu les lieux avant de sévir. Et comme on n’a pas de réseau fermé entre commerçants, j’ai posté ça sur Facebook et je l’assume.»

La pratique est interdite. Elle constitue une atteinte à la personnalité de l’individu visé. «Dans le cas de figure, on imagine toutefois mal les cambrioleurs demander réparation au kiosquier», analyse Me Sébastien Fanti. Les personnes qui partagent la publication s’exposent, elles aussi, à des poursuites. «Oui, on a déjà eu des cas, où des gens qui ressemblaient aux malfaiteurs ont été arrêtés ou importunés dans leur sphère privée. Ces personnes peuvent dès lors attaquer les gens qui ont partagé la publication pour violation du droit de la personnalité. En croyant bien faire, les internautes font alors face à des conséquences absurdes», poursuit l’avocat valaisan spécialisé dans le droit des technologies. «En fait, la méthodologie n’est pas la bonne. Il est conseillé de passer par la police. Si c’est elle qui diffuse les portraits, alors il n’y a plus de problème légal et en plus de cela, il y aura certainement encore plus de partages.»