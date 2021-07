Basketball : Milwaukee à une victoire du titre de NBA

Les Bucks ont remporté l’acte V à Phoenix et mènent 3-2 dans la série au meilleur des sept matches.

Giannis Antetokounmpo (à gauche) à inscrit 32 points Deandre Ayton et les Suns.

Milwaukee a retourné un match mal engagé pour s’imposer 119-123 à Phoenix dans la nuit de samedi à dimanche lors du cinquième match de la finale NBA et s’offrir la possibilité de décrocher le titre mardi chez lui.

Holiday percutant

L’attaque des Bucks a alors pris d’un seul coup de la vitesse, et s’est ouvert des espaces.

Le deuxième quart-temps n’était pas loin d’être l’exact opposé du premier, avec 43 points inscrits par les visiteurs (64-61 à la pause), sous les yeux de la chanteuse Adele et de la légende NBA LeBron James.

Sur son élan, l’équipe du Wisconsin s’est même détaché dans le troisième quart-temps (94-81), emmenée par l’inspiration de Jrue Holiday (27 points et 13 passes décisives sur le match), toujours capable de prendre feu, balle en main, avec son petit gabarit compact.

Giannis Antetokounmpo (32 points) a ensuite pris le relais, et les Bucks ont récité leur basket comme jamais depuis le début de cette finale, avant de contenir le retour désespéré des Suns en fin de partie.

Clairement émoussé, à 36 ans et au bout d’une saison à près de 90 matches, le meneur a choisi ses moments et aiguillé l’attaque des Suns autant qu’il le pouvait (21 points et 11 passes décisives pour une seule balle perdue).